{"_id":"6aecf0e4ba968504010400da","slug":"court-news-jammu-news-c-10-1-jmu1063-1057294-2026-11-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: धर्मार्थ ट्रस्ट की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने

निराधार आरोप लगाने पर जताई नाराजगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Jammu News: धर्मार्थ ट्रस्ट की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने निराधार आरोप लगाने पर जताई नाराजगी

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Fri, 06 Nov 2026 02:41 AM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 02:41 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

