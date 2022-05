{"_id":"627030061e9beb0c7f1efa82","slug":"chance-of-rain-for-four-days-in-jammu-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर मौमस अपडेट: आज से अगले चार दिन तक बारिश के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 03 May 2022 09:18 AM IST