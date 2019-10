जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, अब 7वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 31 अक्तूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा।

Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.