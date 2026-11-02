Udhampur News: जीआरपी कटड़ा ने खोया बैग मालिक को लौटाया

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जानकारी के अनुसार 28 अक्तूबर को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा रेलवे स्टेशन पर नियमित जांच के दौरान जीआरपी थाना कटड़ा की पुलिस टीम को एक लावारिस महिला हैंडबैग मिला था। पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच की तो उसमें दो मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम कार्ड तथा अन्य कीमती सामान पाया गया। इसकी कुल कीमत लगभग 50 हजार रुपये आंकी गई। इसके बाद पुलिस टीम ने बैग के मालिक का पता लगाने के लिए प्रयास किए। आवश्यक जांच और पहचान संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1 नवंबर को बैग में मौजूद सभी सामान सहित उसे उसकी असली मालिक परोमिता जना पुत्री मंटो जना निवासी ग्यासपुरा, गली नंबर-4, लुधियाना (पंजाब) के हवाले कर दिया गया। यह पूरी कार्रवाई एसडीपीओ जीआरपी कटड़ा के मार्गदर्शन तथा एसएसपी जीआरपी कटड़ा की समग्र निगरानी में की गई।

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कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कटड़ा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए करीब 50 हजार रुपये के कीमती सामान से भरा खोया हुआ महिला हैंडबैग उसके असली मालिक को लौटा दिया।