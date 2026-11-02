फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: बस के साथ टक्कर में कार चालक की मौत, श्रद्धालु दंपती घायल

Mon, 02 Nov 2026 01:44 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
हादसे में क्षतिग्रस्त कार। - फोटो : reasi news
रियासी। कटड़ा मार्ग पर सालडी भागा में रविवार शाम बस के साथ हुई टक्कर में कार चालक की मौत हो गई जबकि मुंबई निवासी श्रद्धालु दंपति घायल हो गया। बताया जाता है कि मुंबई निवासी जतिंदर शर्मा पुत्र पृथ्वी नाथ शर्मा और उनकी पत्नी पूजा गुप्ता हायर की गई कार में श्री शिवखोड़ी धाम से भोलेनाथ के दर्शन कर वापस श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर लौट रहे थे। भागा क्षेत्र में कार की बस के साथ जोरदार टक्कर हो गई।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों के अनुसार बस की गति तेज थी और कार काफी दूर तक घिसटती चली गई। कार चालक यशपाल शर्मा निवासी कारुआ की मौके पर ही मौत हो गई। कटड़ा से रियासी की तरफ लौट रहे स्वास्थ्य कर्मी भानु प्रताप ने दोनों घायलों को अपने वाहन में बिठा कर जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायलों का उपचार अस्पताल में किया गया। घायलों को सिर और पीठ पर चोटें आई हैं। जतिंदर शर्मा की दाई बाजू में फ्रेक्चर हुआ है। यशपाल शर्मा का शव एम्बुलेंस के जरिये अस्पताल के शवगृह में लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed