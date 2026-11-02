Udhampur News: मस्जिद के बाहर रातोंरात खड़ा किया अवैध खोखा, सुबह होते ही प्रशासन ने हटाया

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जानकारी के अनुसार मस्जिद के पास खाली पड़ी जगह पर शनिवार देर रात अचानक खोखा स्थापित कर दिया गया था। इसकी भनक न तो तहसील प्रशासन को थी और न ही नगर पालिका को। रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने वहां खोखा लगा देखा तो उन्होंने इसकी जानकारी तहसीलदार सतीश कुमार को दी।मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार ने तुरंत संज्ञान लिया और नगर पालिका को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से खोखे को उखाड़ दिया। बाद में खोखे को नगर पालिका कार्यालय में ले जाकर जब्त कर लिया गया।तहसीलदार सतीश कुमार ने बताया कि संबंधित स्थान पर बिना अनुमति के अवैध रूप से खोखा स्थापित किया गया था। इसकी कोई पूर्व सूचना तहसील प्रशासन या नगर पालिका को नहीं दी गई थी। मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खोखे को हटवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति कब्जा कर निर्माण या दुकान स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।