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Udhampur News: मस्जिद के बाहर रातोंरात खड़ा किया अवैध खोखा, सुबह होते ही प्रशासन ने हटाया

Mon, 02 Nov 2026 01:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:45 AM IST
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jammu kashmir news
 अवैध बने खोखें को हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम। - फोटो : ramnagar news
रामनगर। कस्बे में अवैध रूप से कब्जा कर खोखा स्थापित करने का मामला सामने आया है। मस्जिद के पास भगवान नृसिंह मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के नजदीक खाली पड़ी जगह पर एक व्यक्ति ने शनिवार देर रात बिना किसी अनुमति के खोखा लगवा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही रामनगर प्रशासन और नगर पालिका हरकत में आ गए। रविवार सुबह नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर खोखे को उखाड़ दिया और जब्त कर अपने कार्यालय पहुंचा दिया।
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जानकारी के अनुसार मस्जिद के पास खाली पड़ी जगह पर शनिवार देर रात अचानक खोखा स्थापित कर दिया गया था। इसकी भनक न तो तहसील प्रशासन को थी और न ही नगर पालिका को। रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने वहां खोखा लगा देखा तो उन्होंने इसकी जानकारी तहसीलदार सतीश कुमार को दी।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार ने तुरंत संज्ञान लिया और नगर पालिका को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से खोखे को उखाड़ दिया। बाद में खोखे को नगर पालिका कार्यालय में ले जाकर जब्त कर लिया गया।
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तहसीलदार सतीश कुमार ने बताया कि संबंधित स्थान पर बिना अनुमति के अवैध रूप से खोखा स्थापित किया गया था। इसकी कोई पूर्व सूचना तहसील प्रशासन या नगर पालिका को नहीं दी गई थी। मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खोखे को हटवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति कब्जा कर निर्माण या दुकान स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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