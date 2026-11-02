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Udhampur News: कुंड खनायडी में सड़क पर मलबा डालने से लगा घंटों जाम, डंगे में धंसे डंपर के पहिए

Mon, 02 Nov 2026 01:42 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:42 AM IST
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jammu kashmir news
मलबे में धंसा डंपर। - फोटो : poni news
पौनी। पंचायत कुंड खनायडी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनाई गई सड़क के किनारे टेलीकॉम कंपनी की तार बिछाने का काम वाहन चालकों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सड़क सिंगल होने के बावजूद जेसीबी मशीन से खुदाई कर मलबा सड़क के बीचोंबीच डाला जा रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और घंटों जाम लग रहा है।
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काम के दौरान सड़क पर जगह कम होने के कारण एक डंपर चालक वाहन निकालने का प्रयास कर रहा था तभी डंपर के पहिए सड़क किनारे बने डंगे में धंस गए। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।
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स्थानीय निवासी गोपाल शर्मा और गुरचरण सिंह ने बताया कि वे वाहन चालक हैं और करीब एक घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सिंगल होने के कारण खुदाई का काम मजदूरों के माध्यम से एक तरफ से करवाया जाना चाहिए था, लेकिन जेसीबी मशीन से करीब एक मीटर गहरी खुदाई कर सारा मलबा सड़क पर डाल दिया गया है। इससे वाहनों को गुजरने तक की जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में दो वाहनों का एक-दूसरे को क्रॉस करना मुश्किल हो गया है।
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