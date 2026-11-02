Udhampur News: कुंड खनायडी में सड़क पर मलबा डालने से लगा घंटों जाम, डंगे में धंसे डंपर के पहिए

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काम के दौरान सड़क पर जगह कम होने के कारण एक डंपर चालक वाहन निकालने का प्रयास कर रहा था तभी डंपर के पहिए सड़क किनारे बने डंगे में धंस गए। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।स्थानीय निवासी गोपाल शर्मा और गुरचरण सिंह ने बताया कि वे वाहन चालक हैं और करीब एक घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सिंगल होने के कारण खुदाई का काम मजदूरों के माध्यम से एक तरफ से करवाया जाना चाहिए था, लेकिन जेसीबी मशीन से करीब एक मीटर गहरी खुदाई कर सारा मलबा सड़क पर डाल दिया गया है। इससे वाहनों को गुजरने तक की जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में दो वाहनों का एक-दूसरे को क्रॉस करना मुश्किल हो गया है।