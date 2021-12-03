Udhampur News: निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने मां वैष्णो देवी के चरणों में लगाई हाजिरी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:01 AM IST
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कटड़ा। निर्माता-निर्देशक एकता कपूर ने वीरवार को श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां के दरबार में शीश नवाकर अपने कॅरिअर की सफलता, सुख-शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
एकता कपूर वीरवार सुबह करीब 11 बजे मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचीं। भवन पहुंचने के बाद वह सीधे गर्भगृह में गईं और विधिवत पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने मां वैष्णो देवी से अपने आगामी कार्यों की सफलता तथा सभी के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। दोपहर करीब एक बजे एकता कपूर भवन से धर्मनगरी कटड़ा के लिए रवाना हुईं। कटड़ा पहुंचने के बाद वह जम्मू के लिए प्रस्थान कर गईं। एकता कपूर मां वैष्णो देवी की अनन्य भक्त मानी जाती हैं और समय-समय पर मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कटड़ा पहुंचती रहती हैं। बताया जाता है कि अपने नए धारावाहिक अथवा फिल्मी प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले भी वह मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार में आती हैं।
एकता कपूर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र की पुत्री हैं। उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों के साथ-साथ फिल्मों के निर्माण में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिक दर्शकों के बीच काफी चर्चित रहे हैं।
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एकता कपूर वीरवार सुबह करीब 11 बजे मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचीं। भवन पहुंचने के बाद वह सीधे गर्भगृह में गईं और विधिवत पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने मां वैष्णो देवी से अपने आगामी कार्यों की सफलता तथा सभी के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। दोपहर करीब एक बजे एकता कपूर भवन से धर्मनगरी कटड़ा के लिए रवाना हुईं। कटड़ा पहुंचने के बाद वह जम्मू के लिए प्रस्थान कर गईं। एकता कपूर मां वैष्णो देवी की अनन्य भक्त मानी जाती हैं और समय-समय पर मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कटड़ा पहुंचती रहती हैं। बताया जाता है कि अपने नए धारावाहिक अथवा फिल्मी प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले भी वह मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार में आती हैं।
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एकता कपूर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र की पुत्री हैं। उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों के साथ-साथ फिल्मों के निर्माण में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिक दर्शकों के बीच काफी चर्चित रहे हैं।
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