Udhampur News: रामबन पुलिस के दो कर्मी डीजीपी पदक से सम्मानित

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एसएसपी रामबन ने दोनों पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए। यह सम्मान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनसुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उत्कृष्ट समर्पण और पेशेवर कार्यशैली के लिए प्रदान किया गया।सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों में सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ रनयाल और हेड कांस्टेबल सरफराज अहमद शामिल हैं।पदक प्रदान करते हुए एसएसपी रामबन ने दोनों अधिकारियों को उनकी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और पुलिस बल के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मान न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता को पहचान देते हैं, बल्कि जिला पुलिस बल के अन्य कर्मियों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक समर्पण, ईमानदारी एवं पेशेवर तरीके से करने के लिए प्रेरित करते हैं।