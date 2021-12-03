Udhampur News: टाउन हॉल डोडा में ज़िला स्तरीय मुशायरे का आयोजन

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कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त डोडा अनिल कुमार ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन उर्दू भाषा, कविता और साहित्यिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए युवाओं से अपनी सांस्कृतिक एवं भाषाई विरासत से जुड़े रहने का आह्वान किया।मुशायरे में प्रसिद्ध शायरों ने भावपूर्ण और विचारोत्तेजक काव्य प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा। रचनाओं में मानवीय मूल्यों, सामाजिक सरोकारों, समसामयिक मुद्दों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रमुखता से उठाया गया।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, साहित्य प्रेमियों और नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। मुशायरे ने उभरते हुए शायरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ संवाद करने का भी अवसर प्रदान किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम उर्दू भाषा के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के साथ-साथ चिनाब घाटी की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।