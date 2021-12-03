Udhampur News: जीडीसी रामनगर में जियोलॉजिकल मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित

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प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को भूवैज्ञानिक अवधारणाओं को रचनात्मक एवं वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए एक शैक्षणिक एवं सृजनात्मक मंच प्रदान करना था। प्रतियोगिता में लगभग 50 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं एवं अवधारणाओं पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपनी वैज्ञानिक समझ, रचनात्मकता, टीमवर्क तथा विषय के प्रति रुचि का प्रभावी प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. दलजीत सिंह मन्हास, निर्णायक मंडल के सदस्यों, संकाय सदस्यों एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों के स्वागत के साथ हुआ। स्वागत संबोधन में भूविज्ञान विषय में व्यावहारिक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि भूवैज्ञानिक मॉडल विद्यार्थियों को सैद्धांतिक अवधारणाओं को वास्तविक एवं मूर्त रूप में समझने तथा प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं।प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. केवल कुमार, डॉ. राकेश कुमार पंडित एवं प्रो. सुमिता राव ने किया। निर्णायकों ने वैज्ञानिक शुद्धता, रचनात्मकता, प्रस्तुति, मौलिकता तथा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक अवधारणाओं की विद्यार्थियों द्वारा समझ के आधार पर मॉडलों का मूल्यांकन किया।प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, सुनीता, मीनाक्षी एवं शिवाली समूह ने जीता। जबकि द्वितीय पुरस्कार स्मृति ठाकुर, सिमरन ठाकुर एवं अंशिका शर्मा समूहऔर तृतीय पुरस्कार शेर सिंह ने जीता।निर्णायकों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों के उत्साह, रचनात्मकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए उन्हें पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक अध्ययन और नवाचार को निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉ. अशनी, डॉ. पंकज शर्मा, प्रो. रितिका एवं प्रो. सोनिया राज सहित अन्य संकाय सदस्यों और सहायक कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग रहा।इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. दलजीत सिंह मन्हास ने भूविज्ञान विभाग एवं सहयोगी क्लबों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को सह-पाठ्यक्रम एवं अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा वैज्ञानिक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों, संकाय सदस्यों एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हुआ।