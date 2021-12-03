Udhampur News: ब्लॉक मेडिकल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:17 AM IST
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रियासी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन वीरवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मुख्य बाजार में स्थित ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में काम करने वाले एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को ले धरना दिया। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की और उनको काम के रूप में एक समान वेतन देने को कहा। वहीं इसके अलावा जिला अस्पताल परिसर में भी वीरवार दूसरे दिन जोरदार प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि बीते बुधवार सुबह से अस्पताल में कार्यरत एनएचएम के कर्मचारी 72 घंटों की हड़ताल शुरू कर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हुए ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई रहीं। मरीज व उनके साथ आए हुए परिजन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पाने से वंचित रहे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हुए जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवा जारी रही।
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