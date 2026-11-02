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Udhampur News: अनंतनाग से मिली भद्रवाह की लापता महिला

Mon, 02 Nov 2026 01:34 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:34 AM IST
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jammu kashmir news
डोडा। पुलिस पोस्ट भालारा क्षेत्र से लापता हुई महिला को डोडा पुलिस ने करीब दस महीने बाद जिला अनंतनाग से तलाश कर लिया है। महिला के मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक सत्यापन पूरा करते हुए लापता होने की रिपोर्ट को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार जरीना बानो के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस पोस्ट भल्लारा में पुलिस थाना भद्रवाह के अंतर्गत 19 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला की तलाश के लिए लगातार प्रयास शुरू किए और उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई।
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जांच और तलाश के दौरान पुलिस को सफलता मिली और महिला को वांगून, तहसील डूरू, जिला अनंतनाग से तलाश कर लिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि महिला ने वांगून निवासी अल्ताफ हुसैन के साथ विवाह कर लिया है।
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