Udhampur News: बार-बार नाक से खून आना सिर्फ गर्मी का असर नहीं, गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

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गर्मियों में तेज गर्मी और सूखेपन के कारण नाक के अंदर की त्वचा सूखकर संवेदनशील हो जाती है। इससे नाक के अंदर मौजूद छोटी रक्त वाहिकाएं आसानी से फट सकती हैं और खून निकल सकता है। इसके अलावा एलर्जी, सर्दी-जुकाम, नाक में बार-बार उंगली डालना, जोर से नाक साफ करना या नाक पर चोट लगने से भी नकसीर हो सकती है। विशेषज्ञ के अनुसार कभी-कभार थोड़ी देर के लिए नकसीर आना आम समस्या हो सकती है। इसलिए हर बार इसे गंभीर बीमारी से जोड़ना सही नहीं है। हालांकि, यदि नकसीर बार-बार होने लगे या एक बार शुरू होने के बाद आसानी से बंद न हो तो इसे केवल गर्मी का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह प्लेटलेट्स की कमी, खून जमने की क्षमता में गड़बड़ी और कुछ रक्त-पतला करने वाली दवाओं के सेवन से भी रक्तस्राव ज्यादा या लंबे समय तक हो सकता है। डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स कम होने पर भी नाक से खून आने की समस्या हो सकती है। लगातार या अधिक रक्तस्राव होने पर कमजोरी, चक्कर और एनीमिया की समस्या हो सकती है।लक्षणबार-बार नकसीर आना, सामान्य उपाय करने के बाद भी आसानी से खून बंद न होना या मामूली चोट अथवा नाक साफ करने पर खून आ जाना ऐसे लक्षण हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ शरीर पर बिना वजह नीले निशान पड़ना, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्या हो तो डाक्टर से जांच करवानी चाहिए।कोटयदि किसी व्यक्ति को नकसीर अधिक देर तक बंद न हो या खून ज्यादा निकल रहा हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर डॉक्टर से जांच करवाने से समस्या के कारण का पता लगाकर उचित उपचार किया जा सकता है।- डाॅ. सर्वेश्वर, जीएमसी, उधमपुर