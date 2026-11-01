फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: इंदिरा चौक में पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि, उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प

Sun, 01 Nov 2026 02:31 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
उधमपुर। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में इंदिरा चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विज्ञापन



श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने कहा कि इंदिरा गांधी केवल देश की प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि भारत की ताकत, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक थीं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत पहचान बनाई। मगोत्रा ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ का नारा और देश की एकता एवं अखंडता के लिए दिया गया उनका बलिदान आज भी देशवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed