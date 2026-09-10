Udhampur News: सनासर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
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रामबन। जिले के बटोत तहसील के चेनी क्षेत्र के लोअर सनासर में वीरवार को एक 20 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अमन कुमार निवासी सनासर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मुख्यालय और एसएचओ बटोत पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का जायजा लिया। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि जिला फोरेंसिक मोबाइल यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रामबन भेजा गया।
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