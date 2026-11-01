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Udhampur News: पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना

Sun, 01 Nov 2026 02:29 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:29 AM IST
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jammu kashmir news
चिनैनी एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हर्षदेव तथा कार्यकर्ता - फोटो : chineni news
चिनैनी। पूर्व शिक्षा मंत्री हर्ष देव सिंह ने शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मांग उठाई की जिन लोगों की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं उन्हें हटाया जाए और लोगों को इंसाफ दिया जाए।
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वीरवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव तथा उनके कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट नेता मुर्दाबाद के नारे लगाए और गरीब लोगों की जमीनों के रिकॉर्ड के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर भी आरोप लगाए। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई लोगों की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुनवाई की जाए और भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई की जाए। जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह लोगों पर अन्याय नहीं होने देंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए वह लोगों के साथ हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
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