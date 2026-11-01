Udhampur News: शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस

विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान उप-निदेशक (आउटडोर) एसकेपीए बेनाम तोश ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में बताया गया कि हर साल 31 अक्तूबर को मनाया जाने वाला यह दिवस स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में सरदार पटेल के अमूल्य योगदान और मजबूत भारत के निर्माण की नींव को याद दिलाता है।इस अवसर पर जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक मजबूत, शांतिपूर्ण और एकजुट राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का समापन अकादमी के सभी रैंकों, अधिकारियों और प्रशिक्षुओं द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे और सुरक्षा के आदर्शों को बनाए रखने के नए संकल्प के साथ हुआ।