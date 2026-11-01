फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: अधिकारियों व जवानों ने लगाई दौड़, ली एकता की शपथ

Sun, 01 Nov 2026 02:20 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
रियासी में रन फार यूनिटी में भाग लेते अधिकारी। - फोटो : reasi news
रियासी। 126वीं वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बिड्डा की तरफ से शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वाहिनी के कमांडेंट मनोज वर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली गई। शपथ के दौरान सभी कार्मिको ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखने तथा देशवासियों के बीच आपसी भाईचारे, सद्भाव एवं एकजुटता की भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत ''''''''रन फॉर यूनिटी'''''''' का भी आयोजन किया गया। इसमें वाहिनी के अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं आपसी सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाना तथा सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण करना था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed