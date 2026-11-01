Udhampur News: अधिकारियों व जवानों ने लगाई दौड़, ली एकता की शपथ

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रियासी। 126वीं वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बिड्डा की तरफ से शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वाहिनी के कमांडेंट मनोज वर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली गई। शपथ के दौरान सभी कार्मिको ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखने तथा देशवासियों के बीच आपसी भाईचारे, सद्भाव एवं एकजुटता की भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत ''''''''रन फॉर यूनिटी'''''''' का भी आयोजन किया गया। इसमें वाहिनी के अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं आपसी सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाना तथा सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण करना था।