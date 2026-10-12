श्रीनगर: नूरबाग में आग का खौफनाक मंजर, जान बचाने को तीसरी मंजिल से कूदी महिला, गई जान

अधिकारियों के अनुसार, आग तीन मंजिला रिहायशी मकान में लगी थी। महिला मकान की तीसरी मंजिल पर मौजूद थी। आग की लपटों से बचने के लिए उसने खिड़की से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया। उसकी पहचान नूरबाग निवासी गुलजार अहमद शेख की पत्नी हलीमा शेख के रूप में हुई। अस्पताल के एक अधिकारी ने महिला की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।



कपरण में अलग फायर स्टेशन बनाने की मांग: इस अग्निकांड के बाद क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रशासन से कपरण क्षेत्र में स्थायी फायर सर्विस स्टेशन स्थापित करने की मांग दोहराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूर-दराज और पहाड़ी इलाका होने के कारण डोरू या काजीगुंड से दमकल गाड़ियों को यहां पहुंचने में वक्त लग जाता है। यदि कपरण में ही दमकल केंद्र मौजूद हो, तो आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।