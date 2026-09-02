Jammu Kashmir: पहलगाम से लौट रहे पर्यटकों की इनोवा पर गिरा भारी पत्थर, एक पर्यटक गंभीर घायल

अनंतनाग जिले के बुमजू मट्टन इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर लुढ़ककर सड़क से गुजर रही इनोवा कार पर जा गिरा। हादसे में कार में सवार एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गया।

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जानकारी के अनुसार, यह घटना बुमजू दरगाह के पास केपी रोड पर हुई। इनोवा (JK01AT-8081) पहलगाम से अनंतनाग की ओर जा रही थी। वाहन को पट्टन, बारामुला निवासी आरिफ दिलावर खान चला रहे थे और उसमें छह पर्यटक सवार थे।इसी दौरान पहाड़ी से अचानक एक भारी पत्थर नीचे आकर वाहन से टकरा गया। हादसे में ओडिशा के गंजाम निवासी 55 वर्षीय आर. हिमांशु प्रसाद राव को गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद घायल पर्यटक को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया।