फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Census in Ladakh to be completed in September.

Leh-Ladakh: बर्फ से पहले जनगणना पूरी करने की तैयारी, लद्दाख में सितंबर में पूरी होगी गणना

Mon, 31 Aug 2026 01:45 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, लेह
अमर उजाला नेटवर्क, लेह Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 31 Aug 2026 01:45 PM IST
सार

लद्दाख में बर्फबारी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सितंबर 2026 में जनगणना पूरी करने की तैयारी है, साथ ही जम्मू-कश्मीर के 16 जिलों में भी पहले चरण में गणना होगी।

विज्ञापन
Census in Ladakh to be completed in September.
जनगणना - फोटो : freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देश में जनगणना का अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। बर्फबारी वाले क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लद्दाख में सितंबर 2026 में ही जनगणना पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के 16 जिलों में भी पहले चरण में गणना पूरी करने की तैयारी है।

विज्ञापन

इन क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान बर्फबारी के कारण आवागमन प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए पहले ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जम्मू-कश्मीर में पुंछ, कठुआ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी और कुपवाड़ा में सितंबर में जनगणना अभियान चलेगा। इसके अलावा बडगाम, बारामुला, बांदीपोरा, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम जिलों में भी इसी चरण में गणना पूरी की जाएगी। इसके लिए लद्दाख में 637 एन्यूमरेशन ब्लॉक तैयार किए गए हैं।
वहीं जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में 4,146 एन्यूमरेशन ब्लॉक बनाए गए हैं।

संबंधित क्षेत्रों में गणनाकर्मियों और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर के शेष चार जिलों में जनगणना फरवरी 2027 में पूरी की जाएगी। इस तरह भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर में जनगणना दो चरणों में पूरी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष क्षेत्रों में सैन्य कर्मी ही होंगे गणना अधिकारी
जनगणना-2027 के तहत बर्फबारी वाले इलाकों में ‘स्पेशल चार्ज’ के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और अन्य एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने बैठक की। विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। शर्मा ने कहा कि स्पेशल चार्ज में रक्षा व सीएपीएफ प्रतिष्ठानों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में तैनात पात्र कर्मियों की सुरक्षित और सटीक गणना सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिकारियों और कर्मियों को ही गणना अधिकारी, एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा। बैठक में सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, एसएसबी, बीआरओ, वायुसेना व रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed