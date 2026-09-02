J&K: राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर श्रीनगर में एनसी का प्रदर्शन, बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने बुधवार को श्रीनगर में प्रदर्शन किया। एनसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के पास केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आमना-सामना भी हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

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