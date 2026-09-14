जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में एलओसी के पास पर्यटक लापता, फर्जी पहचान पत्र मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

अधिकारियों के अनुसार, लापता व्यक्ति पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता निवासी 38 वर्षीय संजय सरदार है। वह टीटवाल स्थित एक गेस्ट हाउस से अचानक लापता हो गया। जब सुरक्षाबलों और जांच अधिकारियों ने गेस्ट हाउस के कमरे की तलाशी ली तो वहां उसका आधार कार्ड और अन्य निजी सामान बरामद हुआ। सत्यापन के दौरान उसका पहचान पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया।



सख्त अनुमति के बाद पहुंचा था सीमांत क्षेत्र

अधिकारियों ने बताया कि संजय सरदार अकेले तंगधार पहुंचा था। एलओसी के नजदीक स्थित संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उसने क्रालपोरा पुलिस स्टेशन से टीटवाल जाने की आधिकारिक अनुमति प्राप्त की थी। शनिवार को उसके लापता होने की पुष्टि के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू किया।