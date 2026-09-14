जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में एलओसी के पास पर्यटक लापता, फर्जी पहचान पत्र मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
कुपवाड़ा के टीटवाल में एलओसी के पास पश्चिम बंगाल का 38 वर्षीय पर्यटक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसके कमरे से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान पत्र की जांच के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ाते हुए पर्यटक की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है।
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जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट टीटवाल इलाके से पश्चिम बंगाल का एक पर्यटक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि उसने इलाके में प्रवेश के लिए कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, लापता व्यक्ति पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता निवासी 38 वर्षीय संजय सरदार है। वह टीटवाल स्थित एक गेस्ट हाउस से अचानक लापता हो गया। जब सुरक्षाबलों और जांच अधिकारियों ने गेस्ट हाउस के कमरे की तलाशी ली तो वहां उसका आधार कार्ड और अन्य निजी सामान बरामद हुआ। सत्यापन के दौरान उसका पहचान पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया।
सख्त अनुमति के बाद पहुंचा था सीमांत क्षेत्र
अधिकारियों ने बताया कि संजय सरदार अकेले तंगधार पहुंचा था। एलओसी के नजदीक स्थित संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उसने क्रालपोरा पुलिस स्टेशन से टीटवाल जाने की आधिकारिक अनुमति प्राप्त की थी। शनिवार को उसके लापता होने की पुष्टि के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू किया।
उधमपुर के चिनैनी में मिली फोन की लोकेशन
तकनीकी टीम ने जब उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर जिले के चिनैनी इलाके में सक्रिय पाई गई। सुरक्षाबल अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि वह संवेदनशील सीमांत क्षेत्र से बिना सूचना दिए अचानक राजमार्ग की ओर कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंचा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।