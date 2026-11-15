Srinagar News: दिन में धूप से राहत, रातें हुईं और ठंडी

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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। घाटी के मैदानी इलाकों में शनिवार देर रात हल्की बारिश हुई। रविवार को सुबह से सूरज की बादलों के साथ लुकाछिपी चलती रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए निकली धूप ने राहत दी लेकिन रात का पारा 4 डिग्री तक कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा।रविवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है। यह शनिवार के मुकाबले 4.1 डिग्री कम है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है।पहलगाम में अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।