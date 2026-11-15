Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Weather, Sunny Day, Cold in Night

Srinagar News: दिन में धूप से राहत, रातें हुईं और ठंडी

Sun, 15 Nov 2026 11:57 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Srinagar, Weather, Sunny Day, Cold in Night
- एक ही दिन में 4 डिग्री कम हुआ न्यूनतम तापमान, कुछ दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। घाटी के मैदानी इलाकों में शनिवार देर रात हल्की बारिश हुई। रविवार को सुबह से सूरज की बादलों के साथ लुकाछिपी चलती रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए निकली धूप ने राहत दी लेकिन रात का पारा 4 डिग्री तक कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा।
रविवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है। यह शनिवार के मुकाबले 4.1 डिग्री कम है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है।
विज्ञापन

पहलगाम में अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed