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Srinagar News: एसएसपी हंदवाड़ा ने अशपोरा क्रालगुंड में लगाया जनता दरबार

Mon, 16 Nov 2026 12:55 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:55 AM IST
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Ashpora, organised Jan Darbar
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुपवाड़ा। पुलिस-पब्लिक संबंधों को मजबूत करने और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में हंदवाड़ा में पुलिस ने अशपोरा क्रालगुंड में पब्लिक दरबार का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता एसएसपी हंदवाड़ा सज्जाद खालिक भट ने की।
दरबार में डीवाईएसपी क्रालगुंड और एसएचओ पुलिस स्टेशन क्रालगुंड के अलावा गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, चौकीदारों और इलाके के अन्य प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। बातचीत के दौरान, प्रतिभागियों ने विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों और समस्याओं को उजागर किया। एसएसपी हंदवाड़ा ने उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें हर संभव सहायता और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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उन्होंने शांति बनाए रखने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध को रोकने और नशा दुरुपयोग को खत्म करने में जन सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से असामाजिक तत्वों की पहचान करने और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में पुलिस के साथ सामूहिक रूप से काम करने का भी आग्रह किया। पब्लिक दरबार ने सुलभ, उत्तरदायी और समुदाय-उन्मुख पुलिसिंग के प्रति जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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