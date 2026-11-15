Srinagar News: कुपवाड़ा में शुमाली कश्मीर जॉब फेयर का भव्य आयोजन

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- सेना, जिला प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त पहल- 1,600 से अधिक अभ्यर्थियों और 40 नियोक्ताओं ने कराया पंजीकरणसंवाद न्यूज एजेंसीकुपवाड़ा। उत्तरी कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सेना ने जिला प्रशासन कुपवाड़ा और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में कुपवाड़ा में शुमाली कश्मीर जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया। नौकरी तलाश रहे युवाओं और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को पाटने वाली इस पहल को क्षेत्र के युवाओं से जबरदस्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।इस रोजगार मेले के लिए 1,600 से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों और 40 नियोक्ता कंपनियों ने अपना पंजीकरण कराया था। आयोजन के दिन 56 युवतियों सहित लगभग 317 उम्मीदवारों और 35 नियोक्ताओं ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया जो क्षेत्र के युवाओं में विभिन्न करियर क्षेत्रों के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है।इस जॉब फेयर में देश के कई प्रतिष्ठित कॉरपोरेट समूहों और संगठनों ने भाग लिया, जिनमें ताज होटल्स, रैडिसन, रमाडा, ब्लिंकिट, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, एलआईसी और आदित्य बिड़ला कैपिटल प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके माध्यम से युवाओं को हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, फूड सर्विसेज और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के रिक्रूटर्स से सीधे संवाद करने और रोजगार की संभावनाएं तलाशने का मंच मिला।युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु सेना भर्ती कार्यालय, श्रीनगर के समन्वय से एक विशेष ज्वाइन इंडियन आर्मी स्टॉल भी लगाया गया था। यहां युवाओं को सेना में भर्ती प्रक्रियाओं और देश सेवा के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और घाटी से बाहर स्थित कंपनियों से जोड़ने के लिए मेले में एक विशेष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी स्थापित की गई थी, जिसके जरिए बाहरी रिक्रूटर्स ने अभ्यर्थियों के ऑनलाइन साक्षात्कार लिए।इसके अतिरिक्त, जिला रोजगार कार्यालय को भी इस पहल से जोड़ा गया ताकि अधिक से अधिक योग्य युवाओं को पंजीकरण और रोजगार का लाभ मिल सके। इस अवसर पर कुपवाड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने जॉब फेयर का दौरा किया। उन्होंने युवा सशक्तीकरण व रोजगार सृजन के इस साझा प्रयास की सराहना की।