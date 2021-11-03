Srinagar News: सब-जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चयन ट्रायल अब 21 से

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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन ने 36वीं सब-जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल को पुनर्निर्धारित करने की घोषणा की है, क्योंकि पहले निर्धारित तिथियों पर पोलो ग्राउंड, श्रीनगर में स्थल उपलब्ध नहीं था। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, चयन ट्रायल अब 21 से 23 नवंबर 2026 तक उसी स्थल यानी पोलो ग्राउंड, श्रीनगर में आयोजित किए जाएंगे। सभी पात्र खिलाड़ियों, कोचों और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित तिथियों को ध्यान में रखें और तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करें। चयनित टीम जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व 9 से 12 दिसंबर 2026 तक हरिद्वार, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली 36वीं सब-जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में करेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी