Srinagar News: लंबित कार्यों में तेजी लाने, प्रशासनिक मंजूरी पर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश

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संवाद न्यूज एजेंसीगांदरबल। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समग्र संचालन की समीक्षा के लिए सोमवार को डीसी श्रेया सिंघल की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर गांदरबल में एक बैठक की गई।डीसी ने सभी संबंधित विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक मंजूरी पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।बैठक में एसएसपी हर्षल आर महाजन, एडीसी डॉ. सैयद फहीम ए. बिहाकी, सहायक आयुक्त राजस्व, डॉ. एस सलाह-उद-दीन, एसीडी, एसडीएम कंगन, केपीडीसीएल के सुपिरेटेडेंट इंजीनियर के अलावा विभागीय प्रमुख और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।शुरुआत में एडीसी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समग्र संचालन के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं, प्रमुख उपलब्धियों और यात्रा के परिचालन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान संबंधित विभागों ने किए गए कार्यों, आवंटित और उपयोग किए गए धन, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान सामने आई चुनौतियों का विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया।विचार-विमर्श में कमियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से ट्रांजिट कैंप सुविधाओं को मजबूत करने, पानी और बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में सुधार और बालटाल अक्ष के साथ आपदा तैयारी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर।श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में सभी विभागों और हितधारकों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए डीसी ने जोर दिया कि बैठक का उद्देश्य निष्पादित कार्यों का व्यापक मूल्यांकन करना, लंबित गतिविधियों की समीक्षा करना और अगली यात्रा से पहले प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप की पहचान करना था।डीसी ने जोर दिया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान सीखे गए सबक को भविष्य की योजना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पहचानी गई कमियों को दूर किया जा सके और बालटाल अक्ष के साथ तीर्थयात्रियों को प्रदान किए जाने वाले बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं को और मजबूत किया जा सके।