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Srinagar News: मस्जिद में आग लगने पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

Tue, 17 Nov 2026 01:19 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:19 AM IST
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Srinagar, Fire Masjid, Police Taken Action
बारामुला में म​स्जिद में लगी आग को बुझाने में जुटे पुलिसकर्मी। स्रोत पुलिस - फोटो : udhampur news
संवाद न्यूज एजेंसी
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बारामुला। जन सुरक्षा के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया और अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए बारामुला में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हमराय में एक मस्जिद में आग लगने की घटना के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की।

पुलिस कर्मियों ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास से आग बुझाने का अभियान चलाया और आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया जिससे और अधिक नुकसान टल गया। इस हादसे में मस्जिद की छत को आंशिक नुकसान पहुंचा है। आग लगने का प्रारंभिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग बुझाने के प्रयासों के दौरान दो स्थानीय लोग शौकत अहमद भट और मोहम्मद अल्ताफ पंडित दोनों हमराय के निवासी, आग बुझाने में मदद करते समय मामूली रूप से झुलस गए। पुलिस के साथ-साथ अन्य एजेंसियों और स्थानीय लोगों के त्वरित हस्तक्षेप और समन्वित प्रयासों से स्थिति को और बिगड़े बिना नियंत्रण में ला लिया गया।
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