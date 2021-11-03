Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Fire breaks, two-story house, Gumal village, Tangdhar

Srinagar News: टंगधार के गुमल गांव में दो मंजिला मकान में लगी आग

Tue, 17 Nov 2026 01:25 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Fire breaks, two-story house, Gumal village, Tangdhar
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टंगधार के गुमल गांव में देर रात एक दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अनुसार, फायर स्टेशन टंगधार को रात करीब 2:09 मिनट पर गुमल इलाके में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम महज एक मिनट के भीतर रात 2:10 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हुई और 2:25 बजे मौके पर पहुंच गई।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी फैसल अहमद की ओर से दी गई प्रारंभिक सूचना के मुताबिक, आग एक दो मंजिला आवासीय मकान में लगी है। आग की गंभीरता और लपटों को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए फायर स्टेशन टंगधार से एक और वाटर टेंडर (दमकल वाहन) को अतिरिक्त सहायता के तौर पर मौके पर भेजा गया है। स्थानीय लोगों की मदद से दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed