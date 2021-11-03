Srinagar News: टंगधार के गुमल गांव में दो मंजिला मकान में लगी आग

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कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टंगधार के गुमल गांव में देर रात एक दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अनुसार, फायर स्टेशन टंगधार को रात करीब 2:09 मिनट पर गुमल इलाके में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम महज एक मिनट के भीतर रात 2:10 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हुई और 2:25 बजे मौके पर पहुंच गई।स्थानीय निवासी फैसल अहमद की ओर से दी गई प्रारंभिक सूचना के मुताबिक, आग एक दो मंजिला आवासीय मकान में लगी है। आग की गंभीरता और लपटों को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए फायर स्टेशन टंगधार से एक और वाटर टेंडर (दमकल वाहन) को अतिरिक्त सहायता के तौर पर मौके पर भेजा गया है। स्थानीय लोगों की मदद से दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।