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Srinagar News: पुलवामा में अंतर विभागीय खेल टूर्नामेंट 19 से

Tue, 17 Nov 2026 01:20 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:20 AM IST
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Srinagar, Inter-departmental sports tournament, Pulwama from 19th November
- डीसी ने प्रतियोगिता भाग लेने वाली 10 टीमों में खेल वर्दी वितरित की
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुलवामा। जिला प्रशासन युवा सेवा और खेल विभाग पुलवामा के सहयोग से 19 नवंबर से एक अंतर-विभागीय खेल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 10 टीमें भाग लेंगी।

टूर्नामेंट का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही उन्हें स्वस्थ खेल वातावरण में बातचीत करने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना है। तैयारियों के तहत डीसी केके. सिद्धा ने सोमवार को भाग लेने वाली टीमों में खेल वर्दी वितरित की। वर्दी संबंधित टीम कप्तानों को सौंपी गई। यह टूर्नामेंट विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को एक साझा मंच पर एक साथ लाएगा जो उनके नियमित आधिकारिक कर्तव्यों से परे टीम वर्क, समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करेगा। जिला प्रशासन टूर्नामेंट के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहा है जिसमें संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी देखने की उम्मीद है।
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