Srinagar News: शोपियां में अवैध खनन पर कसा शिकंजा, पांच ट्रैक्टर जब्त

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पुलिस के अनुसार, नियमित गश्त के दौरान पुलिस पोस्ट हरमैन की टीम ने दो ट्रैक्टरों को रोका। ये ट्रैक्टर बिना वैध रॉयल्टी दस्तावेजों के खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में कथित रूप से शामिल थे। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शोपियां में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।इसी तरह, पुलिस स्टेशन हीरपोरा की टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टरों को जब्त किया। ये वाहन आवश्यक अनुमति के बिना खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल पाए गए। इस मामले में पुलिस स्टेशन हीरपोरा में एफआईआर दर्ज की गई हैं।पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। संवाद