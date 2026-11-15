Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Fake SPO recruitment racket, busted in Kupwara, One Arrested

Srinagar News: कुपवाड़ा में फर्जी एसपीओ भर्ती रैकेट का भंडाफोड़

Sun, 15 Nov 2026 11:46 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Srinagar, Fake SPO recruitment racket, busted in Kupwara, One Arrested
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुपवाड़ा। जिले में पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले एक बड़े फर्जी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये ऐंठ रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक संदिग्ध व्यक्ति ने कई बेरोजगार युवाओं को पैसे के बदले एसपीओ के रूप में नियुक्त कराने का झांसा देकर ठगी की है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़ितों से करीब 3.90 लाख रुपये वसूले थे। अपने दावों को असली दिखाने और युवाओं का भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले जाली सिफारिश पत्र और नियुक्ति आदेश भी थमा दिए थे।
विज्ञापन

शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपी एजाज अहमद पंडित निवासी नटनूसा को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने कथित नियुक्ति आदेशों की प्रामाणिकता की जांच करने, वित्तीय लेनदेन का पता लगाने और इस अपराध में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए गहन तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस रैकेट के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अन्य सहयोगियों की संलिप्तता और अंतर-जिला संबंधों की भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed