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Srinagar News: सोनमर्ग में अनधिकृत टिन-शेड संरचनाओं के खिलाफ चलाया विध्वंस अभियान

Tue, 17 Nov 2026 01:11 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:11 AM IST
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Srinagar, Enchrochment Removed, Sonmarg
गांदरबल। सोनमर्ग विकास प्राधिकरण ने प्रमुख पर्यटन स्थल सोनमर्ग में अनधिकृत टिन-शेड संरचनाओं के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाया जो क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने और विनियमित विकास सुनिश्चित करने के अपने चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। प्रवर्तन अभियान का उद्देश्य अनधिकृत निर्माणों को हटाना, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करना और सोनमर्ग के प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित करना था, जो कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। संवाद
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