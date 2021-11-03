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Srinagar News: स्कूटी और ट्रैक्टर की टक्कर में दो घायल

Tue, 17 Nov 2026 01:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:17 AM IST
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Srinagar, Accident, Budgam, Birwah, Two Injured
श्रीनगर। बडगाम जिले के बीरवाह क्षेत्र स्थित अरीजल में एक सड़क हादसे के दौरान स्कूटी और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान बडगाम निवासी बिलाल अहमद शेख और रिंगाजेबल, बडगाम निवासी अका कसाना के गुलाम हसन के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदपंजू ले जाया गया। डॉक्टरों ने दोनों को श्रीनगर के बेमिना स्थित जेवीसी अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। संवाद
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