Srinagar News: डीसी शोपियां ने नागरिक-सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर

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शोपियां। डीसी चरणदीप सिंह ने सोमवार को सामूहिक कार्रवाई और हितधारकों के बीच आम सहमति की आवश्यकता वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक नागरिक-सैन्य संपर्क बैठक की अध्यक्षता की। एजेंडे में अधिग्रहण, डी-अधिग्रहण और भूमि हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। उन्होंने नागरिक-सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया।प्रत्येक एजेंडा आइटम पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिसमें उनके शीघ्र समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला-वार म्यूटेशन, मुआवजे और नागरिक और सेना अधिकारियों से कार्रवाई की आवश्यकता वाले अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मुद्दों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने स्तर पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।बैठक में वरिष्ठ कमांडिंग ऑफिसर 02 राजपूत, जावूरा मानलू कमांडिंग ऑफिसर, 44 आरआर लस्सीपोरा, कमांडिंग ऑफिसर 55 आरआर, पंजगाम कमांडिंग ऑफिसर 34 आरआर बेहिगाघ, कमांडिंग ऑफिसर 14 बटालियन सीआरपीएफ बटपोरा शोपियां, कमांडिंग ऑफिसर 178 बटालियन सीआरपीएफ जैनापोरा, ऑफिसर कमांडिंग 52 आरसीसी, सीओ 56 एपीओ, एडीसी, एएसपी, एसीआर, एसडीएम जैनापोरा, डीएफओ, सभी तहसीलदार और सिविल प्रशासन और सेना के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।