Srinagar News: श्रीनगर में जल आपूर्ति वृद्धि कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। नगर निगम के आयुक्त डॉ. बशारत कयूम ने शनिवार को एसएमसी मुख्यालय करण नगर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कार्य योजना और अमृत 2.0 परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में जल आपूर्ति को लेकर जारी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को चल रहे कार्यों में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हों और निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जाए। आयुक्त ने कहा कि स्वीकृत अमृत 2.0 परियोजनाओं के शुरू होने से श्रीनगर के विभिन्न इलाकों, जिनमें बटमालू, आलोचीबाग, जनाब साहब सौरा, बागवानपोरा, लाल बाजार, नटीपोरा, मलबाग, जवाहर नगर, एचएमटी और लावायपोरा में आपूर्ति में और सुधार होने की उम्मीद है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए, डॉ. बशारत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निष्पादन के दौरान सभी निर्धारित गुणवत्ता मानकों का रूप से ध्यान रखा जाए, तकनीकी विशिष्टताओं या मानकों से कोई समझौता न किया जाए।उन्होंने फील्ड स्तर पर कड़ी निगरानी, भौतिक और वित्तीय प्रगति के नियमित मूल्यांकन और काम की गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं के त्वरित समाधान का आह्वान किया। आयुक्त ने कहा कि श्रीनगर के लोग बेहतर बुनियादी नागरिक सुविधाओं के हकदार हैं और चल रही विकासात्मक पहलें नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में ठोस सुधार के रूप में सामने आनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी संबंधित विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और आवश्यक नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए निकट समन्वय और जिम्मेदारी की स्पष्ट भावना के साथ काम करना चाहिए।एनजीटी कार्य योजना को लेते हुए आयुक्त ने विभिन्न पर्यावरणीय हस्तक्षेपों की स्थिति की समीक्षा की और निर्धारित उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारक विभागों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी लंबित मुद्दों पर नियमित निगरानी और समय पर कार्रवाई का आह्वान किया। आयुक्त ने संबंधित विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यों की स्थिति पर व्यापक और अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से हासिल की गई प्रगति, लंबित गतिविधियों, कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और पूरा होने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा का संकेत दिया गया हो।रिपोर्ट परियोजना कार्यान्वयन के विस्तृत मूल्यांकन, हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान और प्रभावी निगरानी और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करेगी। जवाबदेही और प्रभावी परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता को दोहराते हुए, आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निकट समन्वय बनाए रखने, फील्ड स्तर पर निगरानी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चल रही परियोजनाएं गुणवत्ता से समझौता किए बिना शीघ्रता से पूरी हों।