Srinagar News: दिवाली पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, हाईवे से लेकर बाजारों तक कड़ी निगरानी

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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। दिवाली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और अन्य सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। मुख्य शहरों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों, राजमार्गों तथा प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता की भारी आवाजाही देखने को मिल रही है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, असामाजिक तत्वों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए श्रीनगर शहर समेत घाटी के तमाम संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके और चेकपॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर एसओजी और सुरक्षा बलों के जवान वाहनों की सघन तलाशी ले रहे हैं। यात्रियों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में चौबीसों घंटे मोबाइल पेट्रोलिंग की जा रही है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी भी तरह के सुरक्षा खतरे से तुरंत निपटा जा सके।इसी सुरक्षा सतर्कता के बीच, जमीनी तैयारियों का वास्तविक आकलन करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने थानों और सुरक्षा चौकियों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने औचक रूप से पहुंचकर सुरक्षा ग्रिड की मुस्तैदी, ऑपरेशनल तैयारियों और रात की गश्त का बारीकी से जायजा लिया।उत्तरी कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) डॉ. विनोद कुमार ने हंदवाड़ा के क्रालगुंड पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने थाने के दैनिक कामकाज, रिकॉर्ड के रखरखाव, लंबित मामलों की जांच की प्रगति और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आम नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।उधर, राजधानी श्रीनगर में एसएसपी श्रीनगर ने खान बाग और रंगपोरा क्रॉसिंग पर लगे सुरक्षा नाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों को ब्रीफ करते हुए विशेष सतर्कता बरतने और अन्य सुरक्षा बलों के साथ तालमेल मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने जकूरा पुलिस थाने का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सीसीटीएनएस प्रणाली और बीट व्यवस्था के कामकाज को परखा।वहीं, दक्षिण कश्मीर में एसएसपी शोपियां ने रात के समय शोपियां पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देर रात ड्यूटी पर तैनात जवानों से सीधा संवाद कर उनकी ऑपरेशनल तैयारियों और सतर्कता का जायजा लिया। एसएसपी ने रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी व सघन बनाने के कड़े निर्देश दिए ताकि त्योहार के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल काबू पाया जा सके। प्रशासन और पुलिस के इन कड़े सुरक्षा प्रबंधों तथा औचक निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घाटी में दिवाली का त्योहार पूर्ण शांति, सौहार्द और सुरक्षा के वातावरण में मनाया जा सके।