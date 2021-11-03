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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। कर्नाटक के बेलगावी नगर निगम की मेयर प्रीति कामकर और डिप्टी मेयर हनुमंत कोंगली के नेतृत्व में पार्षदों और वरिष्ठ अधिकारियों के 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर का अध्ययन दौरा किया।इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एसएससीएल) की की गई शहरी विकास पहलों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना था। इस यात्रा का लक्ष्य आधुनिक शहरी नियोजन, टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन, नागरिक सुविधाओं और शहरी गतिशीलता के क्षेत्रों में अंतर-शहर ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) सुहैल उल इस्लाम की ब्रीफिंग के साथ हुई।प्रतिनिधिमंडल ने राजबाग स्थित झेलम रिवरफ्रंट का भी दौरा किया, जहां सदस्यों को नदी के किनारों को पैदल चलने योग्य रास्तों, सुसज्जित क्षेत्रों, रोशनी और मनोरंजक सुविधाओं वाले सुलभ सार्वजनिक स्थानों में बदलने की परियोजना से अवगत कराया गया। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का दौरा किया, जहां क्षेत्र की विरासत की पहचान को बनाए रखते हुए ऐतिहासिक स्थल और उसके आसपास के सार्वजनिक स्थानों के पुनर्विकास तथा सौंदर्यीकरण के बारे में जानकारी दी गई। बातचीत के दौरान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य अभियंता सहित श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने संगठन की प्रमुख उपलब्धियों और चल रही परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। इसमें लाल चौक के पुनर्विकास, एमए रोड और रेजीडेंसी रोड के उन्नयन, झेलम रिवरफ्रंट के विकास, पैदल यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार, ऊर्जा-कुशल स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना और यातायात प्रबंधन प्रणालियों के आधुनिकीकरण जैसे प्रमुख कार्यों का विवरण दिया गया।