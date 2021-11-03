Srinagar News: मुश्ताक अली ने कलाकारों के बीच एकता पर दिया जोर

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। स्थानीय एक होटल में शनिवार को आर्टिस्ट कन्वेंशन 2026 का आयोजन किया गया। इसमें कश्मीर, दिल्ली और जम्मू के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की उत्साही भागीदारी देखी गई। अपने संबोधन में जानी-मानी हस्ती मुश्ताक अली अहमद खान ने कलाकारों के बीच एकता पर जोर दिया।कन्वेंशन में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम सोगामी, विधायक गुलमर्ग जनाब पीरजादा फारूक अहमद शाह, विधायक पुलवामा जनाब वहीद-उर-रहमान पर्रा, हज कमेटी के सदस्य जफर इकबाल खान मनहास, दूरदर्शन के पूर्व निदेशक मोहतरमा शहजादी साइमन, रेडियो कश्मीर के पूर्व निदेशक मोहतरमा रुखसाना जबीन और प्रख्यात कवयित्री मोहतरमा नसीमा शफाई सहित विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।अभिनेता, थिएटर प्रैक्टिशनर, टीवी निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, फिल्म फेस्टिवल के निदेशक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता, मुश्ताक अली अहमद खान ने जोशीला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एकता केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे ईमानदारी और सामूहिक कार्रवाई में बदलना चाहिए। उन्होंने कलात्मक समुदाय के लिए गरिमा, एकजुटता और कथनी को करनी में बदलने पर जोर दिया।गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुश्ताक ने कहा कि पहले से स्थापित स्वदेशी मंच कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल को मजबूत करने के बजाय, डोमेन विशेषज्ञता, संस्थागत स्मृति और एक भी स्थानीय फिल्म पेशेवर की भागीदारी के बिना एक समानांतर उत्सव बनाया गया, जिससे करदाताओं के पैसे की बर्बादी हुई। उन्होंने मांग की कि हाल के उत्सव पर हुए सार्वजनिक व्यय पर स्पष्टीकरण दिया जाए।दूरदर्शन श्रीनगर और डीडी कश्मीर जैसी संस्थाओं में संकट पर उन्होंने कहा,इन्होंने दशकों तक स्थानीय प्रतिभा का पोषण किया है। इन संस्थाओं ने कमीशनिंग और इन-हाउस प्रोडक्शन में भारी कटौती की है, जिससे सैकड़ों कलाकार, लेखक, निर्देशक, निर्माता और तकनीशियन बेरोजगार हो गए हैं।