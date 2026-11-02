फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Altaf Thakur, Senior BJP Leader, Gave Statement

रामलीला मैदान नहीं भर सका इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी के भाषण के दौरान मैदान छोड़ गए लोग : अल्ताफ

Mon, 02 Nov 2026 01:35 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Altaf Thakur, Senior BJP Leader, Gave Statement
- 19 विपक्षी दलों के जुटने के बाद भी नहीं उमड़ी भीड़, भाजपा ने गठबंधन के जनसमर्थन और जनाधार पर उठाए सवाल
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। वरिष्ठ भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित महारैली को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि 19 राजनीतिक दलों के साझा प्रयासों और मंच साझा करने के बावजूद विपक्षी गठबंधन ऐतिहासिक रामलीला मैदान को भरने में भी असमर्थ रहा जो जनता के बीच इनके गिरते जनाधार को स्पष्ट करता है।
भाजपा नेता ने रैली के दौरान घटे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे चौंकाने वाला और उल्लेखनीय दृश्य तब देखने को मिला जब गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक राहुल गांधी मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही लोग मैदान छोड़कर बाहर जाने लगे, जिससे रैली की साख और प्रभाव पर गहरा आघात लगा है।
विज्ञापन

अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस शक्ति प्रदर्शन के लिए महीनों से माहौल बनाने का प्रयास किया था लेकिन यह रैली न तो अपेक्षित जनसमर्थन जुटा पाई और न ही कोई राजनीतिक प्रभाव छोड़ने में सफल रही। लगभग दो दर्जन विपक्षी दलों की सामूहिक ताकत झोंकने के बाद भी मैदान में पर्याप्त भीड़ का न जुटना यह साबित करता है कि जनता विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे को पूरी तरह नकार चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

भाजपा नेता ने कहा कि रामलीला मैदान का यह नजारा इंडिया गठबंधन की जमीनी पकड़, लोगों को लामबंद करने की वास्तविक क्षमता और आम जनता में उसके प्रति घटते उत्साह पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत से कटे विपक्षी नेता केवल सोशल मीडिया और बयानों तक सीमित रह गए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस खुली विफलता और जनता की बेरुखी का जवाब विपक्षी गठबंधन किस प्रकार देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed