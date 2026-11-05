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Srinagar News: अनंतनाग में नशा तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:16 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:16 AM IST
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Srinagar, Two Arrested, Drug Smuggling, Anantnag
संवाद न्यूज एजेंसी
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अनंतनाग। नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अनंतनाग पुलिस ने अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद किए हैं।
पहली कार्रवाई में थाना पहलगाम की पुलिस टीम ने होखर बटकूट इलाके में नाका चेकिंग के दौरान नजीर अहमद चेची निवासी गुजरां बटकूट को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से करीब तीन किलो भांग का चूरा बरामद हुआ। इस संबंध में थाना पहलगाम में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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दूसरी कार्रवाई में थाना मट्टन की पुलिस टीम ने बुरहान शेराज भट निवासी अकूरा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से करीब 19.6 ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले में पुलिस थाना मट्टन में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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