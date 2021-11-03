Srinagar News: पुलवामा में 99 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, एनडीपीएस मामले में भी कार्रवाई

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पुलवामा। मोटर वाहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिले भर में 99 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। दंडित मोटर चालकों को एमवीडी और ट्रैफिक पुलिस के प्रवर्तन दस्तों द्वारा संयुक्त जांच के दौरान रोका गया जो पैदल यात्रियों और साथी यात्रियों दोनों को खतरे में डालते पाए गए।उल्लंघन गंभीर गैर-अनुपालन के व्यापक स्पेक्ट्रम में फैले हुए थे, जिनमें बिना हेलमेट के सवारी करना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, शराब या नशे के प्रभाव में गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, खतरनाक ओवरटेकिंग, अतिरिक्त यात्रियों या सामान (ओवरलोडिंग) ले जाना, अनधिकृत व्यावसायिक परिचालन, पहिया के पीछे मोबाइल फोन का खतरनाक उपयोग, और वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र या बीमा दस्तावेजों के बिना वाहनों का संचालन शामिल है।एक संबंधित लेकिन अलग नियामक कार्रवाई में, विभाग ने जिला पुलिस बड़गाम की औपचारिक सिफारिशों के बाद एक और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया, जब वह व्यक्ति एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अपराध में फंसा पाया गया। वाहनों की अराजकता के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एमवीडी पुलवामा ने मोटर चालकों से सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और हर समय वैध, अद्यतन वाहन क्रेडेंशियल बनाए रखने का आग्रह किया है। प्रशासन ने आगे घोषणा की कि वैध, दुर्घटना-मुक्त पारगमन सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी प्रमुख गलियारों और मुख्य मार्गों पर कठोर निरीक्षण अभियान तेज किया जाएगा।