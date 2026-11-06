जम्मू-कश्मीर में गरमाई सियासत: नेका सांसद आगा सैयद का इस्तीफा मंजूर, नाराज होकर तीन दिन पहले छोड़ी थी पार्टी

पार्टी छोड़ते समय रुहुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं, वह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आवाम के लिए भी दुख का सबब बन चुकी है। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उमर को अपनी टोपी और वकार दूसरों के कदमों में रखने की जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे खुदा से दुआ करते हैं कि सत्ता के लिए उन्हें कभी इतनी लाचारी न देखनी पड़े कि अपनी टोपी ही फेंकनी पड़े। रूहुल्ला ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर असली इज्जत और स्वाभिमान देखना है तो बडगाम आकर देखा जाए।