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जम्मू-कश्मीर में गरमाई सियासत: नेका सांसद आगा सैयद का इस्तीफा मंजूर, नाराज होकर तीन दिन पहले छोड़ी थी पार्टी

Fri, 06 Nov 2026 10:43 AM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Akash Dubey Updated Fri, 06 Nov 2026 10:43 AM IST
सार

सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला और डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा था।

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Speaker accepts resignation of NC MP Aga Syed
आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी - फोटो : बासित जरगर

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) से इस्तीफे के बाद लोकसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र 03 नवंबर, 2026 से स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई है।

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पार्टी छोड़ते समय रुहुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं, वह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आवाम के लिए भी दुख का सबब बन चुकी है। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उमर को अपनी टोपी और वकार दूसरों के कदमों में रखने की जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे खुदा से दुआ करते हैं कि सत्ता के लिए उन्हें कभी इतनी लाचारी न देखनी पड़े कि अपनी टोपी ही फेंकनी पड़े। रूहुल्ला ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर असली इज्जत और स्वाभिमान देखना है तो बडगाम आकर देखा जाए।

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मुख्यमंत्री को 'ना-अहल' यानी अक्षम करार देते हुए रूहुल्ला ने पार्टी सुप्रीमो डॉ. फारूक अब्दुल्ला को भी निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि डॉ. फारूक को अपने बेटे को कुरान की तालीम देनी चाहिए, जिन्होंने विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के खौफ से अनुच्छेद 370 के स्टैंड पर यू-टर्न ले लिया। वहीं, रूहुल्ला मेहदी के इस अचानक लिए गए फैसले और गंभीर आरोपों पर जब डॉ. फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया गया था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहकर बात टाल दी कि वे इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकते।

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