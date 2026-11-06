श्रीनगर: नेका ने निर्दलीयों को बैठक से बाहर रखने को कहा, पार्टी के भीतर असंतोष के बीच नेतृत्व का बड़ा कदम

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल व विस्तार को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) नेतृत्व ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी हाईकमान ने नाराज विधायकों से कहा है कि वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में निर्दलीय विधायकों को शामिल न करें।

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