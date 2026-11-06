श्रीनगर: नेका ने निर्दलीयों को बैठक से बाहर रखने को कहा, पार्टी के भीतर असंतोष के बीच नेतृत्व का बड़ा कदम
मंत्रिमंडल फेरबदल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में असंतोष है। नेका नेतृत्व ने नाराज विधायकों को निर्देश दिया है। उन्हें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में निर्दलीय विधायकों को शामिल नहीं करना है।
विस्तार
जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल व विस्तार को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) नेतृत्व ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी हाईकमान ने नाराज विधायकों से कहा है कि वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में निर्दलीय विधायकों को शामिल न करें।
सूत्रों के मुताबिक, नेका नेतृत्व ने मध्यस्थों के जरिए विधायकों तक यह संदेश पहुंचाया है कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के साथ तय सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में निर्दलीय विधायकों को प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सरकार का समर्थन कर रहे थन्नामंडी के निर्दलीय विधायक एडवोकेट मुजफ्फर खान इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे।
निर्दलीय विधायक एडवोकेट मुजफ्फर खान ने अमर उजाला के साथ फोन पर बात कार्य हुए कहा, "बैठक में निर्दलीय विधायकों को शामिल करने की बात नहीं है, अभी केवल पार्टी ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। हमें जब निमंत्रण ही नहीं है तो हम कैसे जाएंगे, जब आमंत्रित किया जाएगा तो हम भी जाएंगे।"