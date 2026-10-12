जम्मू-कश्मीर: गांदरबल को मिला नया एसएसपी, हर्षल राजेश महाजन ने संभाली कमान
आईपीएस अधिकारी हर्षल राजेश महाजन ने सोमवार को गांदरबल के नए एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला।
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आईपीएस अधिकारी हर्षल राजेश महाजन ने सोमवार को गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। जिला पुलिस मुख्यालय गांदरबल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान पूर्व एसएसपी सुधांशु धामा ने उन्हें कार्यभार सौंपा।
जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने गांदरबल पहुंचने पर नए एसएसपी का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समारोह में सुधांशु धामा ने औपचारिक रूप से हर्षल राजेश महाजन को कमान सौंपी।
कार्यभार संभालने के बाद एसएसपी हर्षल राजेश महाजन ने पुलिस अधिकारियों को पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।