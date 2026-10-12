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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल को मिला नया एसएसपी, हर्षल राजेश महाजन ने संभाली कमान

Mon, 12 Oct 2026 12:53 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, गांदरबल
अमर उजाला नेटवर्क, गांदरबल Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 12 Oct 2026 12:53 PM IST
सार

आईपीएस अधिकारी हर्षल राजेश महाजन ने सोमवार को गांदरबल के नए एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला।

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Shri Harshal Rajesh Mahajan (IPS) assumed charge as the SSP of Ganderbal.
सुधांशु धामा ने हर्षल महाजन को सौंपी कमान - फोटो : पुलिस

विस्तार
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आईपीएस अधिकारी हर्षल राजेश महाजन ने सोमवार को गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। जिला पुलिस मुख्यालय गांदरबल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान पूर्व एसएसपी सुधांशु धामा ने उन्हें कार्यभार सौंपा।

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Shri Harshal Rajesh Mahajan (IPS) assumed charge as the SSP of Ganderbal.
सुधांशु धामा ने हर्षल महाजन को सौंपी कमान - फोटो : पुलिस

जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने गांदरबल पहुंचने पर नए एसएसपी का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समारोह में सुधांशु धामा ने औपचारिक रूप से हर्षल राजेश महाजन को कमान सौंपी।

कार्यभार संभालने के बाद एसएसपी हर्षल राजेश महाजन ने पुलिस अधिकारियों को पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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Shri Harshal Rajesh Mahajan (IPS) assumed charge as the SSP of Ganderbal.
आईपीएस हर्षल राजेश महाजन - फोटो : पुलिस
उन्होंने पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने समाज में नशे के बढ़ते खतरे को खत्म करने के लिए लक्षित और प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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