फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Seven people, including Yasin Malik, will face trial under the PMLA.

जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक समेत सात पर पीएमएलए के तहत चलेगा केस, 30 अक्तूबर को अगली सुनवाई

Fri, 02 Oct 2026 10:48 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 02 Oct 2026 10:48 AM IST
सार

दिल्ली की विशेष अदालत ने यासीन मलिक समेत सात आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Seven people, including Yasin Malik, will face trial under the PMLA.
यासीन मलिक (फाइल फोटो) - फोटो : X @ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक समेत सात आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे उन पर मजबूत संदेह पैदा होता है। इन सभी पर जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने और अलगाववाद को हवा देने के लिए हवाला के जरिये पाकिस्तान से धन मंगाने का आरोप है।

विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 9 सितंबर के आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत प्रथम दृष्टया सभी सात आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। आरोपियों में यासीन मलिक, जहूर अहमद शाह वटाली, इंजीनियर रशीद (लोकसभा सदस्य), शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, मसरत आलम भट और ट्रिसन फ्रम्स एंड कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी। सुरक्षा कारणों से आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। ईडी का यह मामला एनआईए की ओर से 2017 में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। इसमें एनआईए ने आरोपियों पर आईपीसी के तहत यूएपीए समेत कई धाराएं लगाई थीं।

वहीं, ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों से हवाला व कैश कूरियर के जरिये 8.94 करोड़ से अधिक की रकम जुटाई। जांच में सामने आया कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से भी धन इकट्ठा कर हुर्रियत नेतृत्व तक पहुंचाया गया। इसका इस्तेमाल अलगाववादी एजेंडा फैलाने और विध्वंसक गतिविधियों में किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

टेरर फंडिंग में पहले से उम्रकैद काट रहा मलिक
एनआईए की ओर से 2017 में दर्ज किए गए टेरर फंडिंग मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने मई 2022 में यासीन मलिक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मलिक पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-ताइबाए हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई से धन जुटाकर पत्थरबाजी, हड़ताल और हिंसा भड़काने का दोष साबित हुआ था। एनआईए ने उसकी सजा को फांसी में बदलने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर रखी है। वर्तमान में मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

यासीन मलिक का 90 के दशक के आतंकवाद से गहरा नाता है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन, नृशंस हत्याओं और सुरक्षा बलों पर हमलों में वह सीधे तौर पर शामिल रहा है। अप्रैल 1990 में जेकेएलएफ ने मुखबिरी के झूठे आरोप में श्रीनगर से 27 वर्षीय कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट का अपहरण किया। अमानवीय यातनाएं देकर 19 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी गई। जांच एजेंसियों व चश्मदीदों ने मलिक की इसमें संलिप्तता की पुष्टि की है।

वायुसेना के चार जवानों की हत्या
25 जनवरी 1990 को रावलपोरा में जेकेएलएफ ने निहत्थे वायुसेना जवानों पर फायरिंग की। इसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना सहित 4 जवान शहीद और 40 से अधिक घायल हुए। चश्मदीदों ने कोर्ट में मलिक को मुख्य शूटर बताया था।

रुबिया सईद अपहरण
दिसंबर 1989 में 5 आतंकियों की रिहाई के लिए तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रुबिया सईद का अपहरण किया गया। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार भी मलिक ही था, जिसे टाडा कोर्ट में रुबिया ने अपने अपहरणकर्ता के रूप में पहचाना है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed