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ये निर्देश एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए गए। बैठक में प्रस्तावित सोशल मीडिया सेल के माध्यम से प्रभावी जन-सहभागिता, समय पर सूचना प्रसार और निगरानी की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।बैठक के दौरान विभिन्न प्रशासनिक पहलों की प्रगति, प्रवासी मजदूरों की बस्तियों में सुरक्षा व्यवस्था, प्रवासी ट्रांजिट आवासों में उपलब्ध सुविधाओं और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। यह बैठक प्रशासन के डिजिटल संचार और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर आयोजित की गई थी।गौरतलब है कि इससे पहले 30 अक्टूबर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कश्मीर संभाग के उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए भ्रामक सूचनाओं का तुरंत मुकाबला करने के लिए जिला-स्तरीय सोशल मीडिया सेल स्थापित करने का आह्वान किया था।इन प्रस्तावित सेल का लक्ष्य प्रमाणित जानकारी को समय पर साझा कर गलत सूचनाओं पर प्रशासन की प्रतिक्रिया को सशक्त बनाना है, ताकि अफवाहों और भ्रामक सामग्री को सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने से रोका जा सके।