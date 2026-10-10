जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन के समर्थकों को रोकती दिखी पुलिस
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 10 Oct 2026 01:45 PM IST
सार
श्रीनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।
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विस्तार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई।
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प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।
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श्रीनगर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी देखने को मिली।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने और प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला। इस दौरान पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को रोकते नजर आए।
प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर और बैनर थे, जिनके जरिए उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत श्रीनगर में भी इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के जरिए गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान से आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की।